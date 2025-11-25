На Кубани мужчина избивал своих детей металлической палкой и шокером

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Житель Краснодарского края подозревается в жестоком обращении с дочерью и сыном в возрасте 10 и 8 лет соответственно. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в период с февраля по октябрь этого года 32-летний отец, который нигде не работал, регулярно унижал детей, в том числе применял физическое насилие к ним, используя шокер. Это подтверждается результатами судмедэкспертизы.

Кроме того, мужчина постоянно избивал дочь металлической палкой, а за непослушание девочка стояла на коленях на горохе. Пытаясь скрыть от окружающих побои, отец не пускал ребенка в школу. Ведомство уточняет, что мать детей скончалась от ковида.

По факту произошедшего возбуждены дела по статьям об истязании детей, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В настоящее время он арестован. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Ход расследования дел находится на контроле прокуратуры, которая также даст оценку органам системы профилактики и образовательного учреждения, где учились дети. Сейчас несовершеннолетние находятся в реабилитационном центре, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Представители прокуратуры уже закупили для несовершеннолетних необходимые вещи, подарили игрушки и окружили заботой.

Ранее блогер из Кемеровской области, которая известна под псевдонимом Олеся Люциферовна, осуждена по делу о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, в период с января 2023 года по январь 2025 года женщина, регулярно употребляя алкоголь, не занималась воспитанием своей 12-летней дочери. В частности, она не раз избивала руками и резиновым шлангом девочку за совершение малейших проступков.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. С учетом предыдущих судимостей мать девочки приговорена к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Ее уже лишили родительских прав. Ребенок передан под опеку.

