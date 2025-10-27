Жительница Магадана выгнала 11-летнего сына на улицу без обуви

Фото: 49.мвд.рф

Жительница Магадана выгнала на улицу 11-летнего сына без обуви, рассказали в пресс-службе УМВД региона.

В дежурную часть обратилась женщина, которая рассказала, что из квартиры дома на улице Гагарина выбежал босой ребенок и попросил о помощи. Оказалось, что его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и применила недопустимые методы воспитания. По данным МВД, в квартире также находился ее пятимесячный сын.

Детей, находящихся в опасности, изъяли сотрудники патрульно-постовой службы и инспекторы по делам несовершеннолетних. Младенца поместили в городской Дом малютки, а старшего мальчика – в Дом ребенка. Органами опеки будет решаться вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей.

В отношении матери составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Омске будут судить женщину, которая три месяца избивала 8-летнего сына. По версии следствия, с августа по ноябрь 2024 года она применяла к ребенку физическую силу, била его ремнем и ставила в угол. Это было наказание за провинности, в числе которых ненадлежащий присмотр за младшим братом-инвалидом.

