21 ноября, 15:51

Происшествия

В Кузбассе осуждена блогер Люциферовна за издевательства над дочерью

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса"

Блогер из Кемеровской области, которая известна под псевдонимом Олеся Люциферовна, осуждена по делу о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Из судебных материалов следует, что в период с января 2023 года по январь 2025 года женщина, регулярно употребляя алкоголь, не занималась воспитанием своей 12-летней дочери. В частности, она не заботилась о физическом и психическом здоровье ребенка, а также не раз избивала руками и резиновым шлангом девочку за совершение малейших проступков.

При этом в квартире, где жила женщина с ребенком, не было ни света, ни воды. Однако мать девочки не принимала никаких мер по улучшению условий их жизни.

Пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону уточняет, что 48-летняя женщина также вела в нетрезвом виде прямые эфиры в соцсетях, во время которых нецензурно высказывалась, оскорбляла и издевалась над дочерью. Помимо этого, она заставляла ребенка просить деньги у подписчиков.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей. С учетом предыдущих судимостей мать девочки приговорена к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Злоумышленницу уже лишили родительских прав. Ребенок передан под опеку.

Ранее суд в Волгограде приговорил к 3 годам колонии женщину, которая прижгла сына утюгом. По предварительным данным, в августе 2024 года мать избила мальчика и выгнала его из дома, заявив, что не хочет с ним жить. В октябре того же года она ударила ребенка кастрюлей.

Кроме того, злоумышленница держала у спины мальчика нагретый утюг до тех пор, пока ребенку не стало больно. Женщина вину не признала и заявила, что ее сын случайно налетел на кастрюлю и упал на включенный утюг. Пострадавший ребенок был изъят из семьи в соцучреждение.

"Московский патруль": в Подмосковье инвалид жестоко избивал пасынка

судыпроисшествиярегионы

