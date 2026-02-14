Комик Нурлан Сабуров внесен в базу "Миротворца"

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Комик Нурлан Сабуров внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщило РИА Новости, изучив материалы ресурса.

Его обвиняют якобы в покушении на суверенитет Украины и утверждают, что он финансировал Вооруженные Силы РФ.

В конце января российские власти запретили въезд комику Сабурову, ссылаясь на соображения национальной безопасности, соблюдение законов и защиту духовно-нравственных ценностей. В феврале его задержали в аэропорту Внуково.

По сообщениям СМИ, причиной запрета стали его высказывания о СВО, а также возможные нарушения миграционного и налогового законодательства. Отмечалось, что Сабуров, являясь гражданином Казахстана, не стремился получить российское гражданство, несмотря на активную карьеру в России. Впоследствии он вернулся на родину.