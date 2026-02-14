ВС РФ поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Фото: министерство обороны РФ

Российская армия поразила центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией. Помимо базы ракетно-артиллерийского вооружения Украины, были поражены энергетические и транспортные объекты, которые украинские военные используют в собственных интересах.

Также были атакованы местам запуска и хранения БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских военных в 154 районах.

Ранее российская армия за неделю нанесла массированный и шесть групповых ударов по энергетическим, топливным и транспортным объектам, которые Украина использует в военных целях. Удар был нанесен высокоточным оружием и БПЛА в ответ на террористические действия киевского режима, который атаковал гражданские объекты России.

В результате военные поразили не только энергетические, топливные и транспортные объекты, но и предприятия военной промышленности Украины. Кроме того, были поражены склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, а также военные аэродромы и места производства, хранения и запуска ударных БПЛА.

