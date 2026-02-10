Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Восток" в ходе освобождения Зализничного в Запорожской области взяли под контроль более чем 18 квадратных километров территории и зачистили свыше 500 строений. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, штурмовые подразделения заняли укрепленный район обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) глубиной до 4 километров.

Украинские силы в ходе боев потеряли значительное число военнослужащих, более 15 единиц бронетехники и пикапов, свыше 20 тяжелых гексакоптеров, а также 4 наземных роботизированных комплекса.

Установление контроля над населенным пунктом позволило отодвинуть линию фронта на запад от Гуляйполя и расширить плацдарм для дальнейших активных действий, подчеркнули в МО.

Российская армия освободила населенный пункт Зализничное в Запорожской области 10 февраля 2026 года. В операции принимали участие подразделения "Востока". На данный момент они продолжают продвигаться в глубину обороны противника.

Ранее Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Им удалось взять под контроль Сидоровку и Глушковку соответственно.