ВС РФ освободили Цветковое в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили село Цветковое в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток", продолжив продвижение в глубину обороны украинских военнослужащих.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что противник несет значительные потери, которые не может восполнить.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в условиях снижения укомплектованности боевых батальонов делают ставку на формирование дополнительных подразделений беспилотников и увеличение числа ударных БПЛА. Однако российские военнослужащие применяют в 2 раза больше дронов, чем ВСУ, добавил Герасимов.