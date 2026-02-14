Форма поиска по сайту

14 февраля, 20:05

Общество
Синоптик Позднякова: москвичей ждет похолодание и скачок атмосферного давления

Синоптик предупредила москвичей о скачке атмосферного давления

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Атмосферное давление в Москве сильно повысится на фоне резкого понижения температуры воздуха утром в воскресенье, 15 февраля. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она объяснила, что такие взаимосвязанные явления будут наблюдаться в столице 15-го числа из-за вторжения в столичный регион гребня арктического антициклона.

В начале следующей недели температура в Москве будет на 6–7 градусов ниже нормы. В понедельник, 16 февраля, ожидается новый циклон, который приблизится к городу с юго-запада. В результате ночью местами возможен небольшой снег, а днем – умеренный, иногда сильный.

Кроме того, не исключена метель, так как порывы ветра могут достигнуть 8–13 метров в секунду. При этом низкий фон температуры сохранится. В частности, в ночь на 16-е число в Москве ожидается минус 13–15 градусов, а в Подмосковье – минус 13–18 градусов. Днем в столице потеплеет до минус 8–10 градусов, а по области – до минус 8–13 градусов.

Похолодание ожидается в Москве вечером 14 февраля

