РИА Новости: в Москве ищут блогера Сапарину после ее видео с ребенком в пакете

Фото: телеграм-канал Baza

Правоохранители ищут блогера Анну Сапарину в Москве после того, как она опубликовала видео с сыном в вакуумном пакете. Об этом РИА Новости рассказал источник в полиции.

Соответствующие кадры были размещены в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) на прошлой неделе. На них видно, как женщина пылесосом откачивает воздух из большого вакуумного пакета, в котором находился ее сын. Спустя время ребенок кричит: "Мама!"

Мать мальчика подписала видео следующим образом: "Когда шла третья неделя на больничном".

Изначально правоохранители пытались найти женщину по месту ее регистрации – в Саратове. Однако ее там не оказалось. Теперь сотрудники полиции разыскивают блогера в Москве, где она проживает на постоянной основе.

Мать Сапариной подтвердила, что на видео был ее внук. Она добавила, что ее дочь проживает в Москве уже 3–4 года. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Ранее блогер из Кемеровской области, которая известна под псевдонимом Олеся Люциферовна, была осуждена по делу о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Из судебных материалов следует, что в период с января 2023 года по январь 2025 года женщина, регулярно употребляя алкоголь, не занималась воспитанием своей 12-летней дочери.

При этом мать не раз избивала руками и резиновым шлангом девочку за совершение малейших проступков. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. С учетом предыдущих судимостей мать девочки приговорена к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Злоумышленницу уже лишили родительских прав. Ребенок передан под опеку.