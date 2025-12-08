Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 14:50

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: в Москве ищут блогера Сапарину после ее видео с ребенком в пакете

Полиция Москвы ищет блогера после видео с ее сыном в вакуумном пакете – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Правоохранители ищут блогера Анну Сапарину в Москве после того, как она опубликовала видео с сыном в вакуумном пакете. Об этом РИА Новости рассказал источник в полиции.

Соответствующие кадры были размещены в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) на прошлой неделе. На них видно, как женщина пылесосом откачивает воздух из большого вакуумного пакета, в котором находился ее сын. Спустя время ребенок кричит: "Мама!"

Мать мальчика подписала видео следующим образом: "Когда шла третья неделя на больничном".

Изначально правоохранители пытались найти женщину по месту ее регистрации – в Саратове. Однако ее там не оказалось. Теперь сотрудники полиции разыскивают блогера в Москве, где она проживает на постоянной основе.

Мать Сапариной подтвердила, что на видео был ее внук. Она добавила, что ее дочь проживает в Москве уже 3–4 года. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Ранее блогер из Кемеровской области, которая известна под псевдонимом Олеся Люциферовна, была осуждена по делу о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Из судебных материалов следует, что в период с января 2023 года по январь 2025 года женщина, регулярно употребляя алкоголь, не занималась воспитанием своей 12-летней дочери.

При этом мать не раз избивала руками и резиновым шлангом девочку за совершение малейших проступков. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. С учетом предыдущих судимостей мать девочки приговорена к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Злоумышленницу уже лишили родительских прав. Ребенок передан под опеку.

В Сети появилось видео, на котором раздетый ребенок на улице просит мать не наказывать его

Читайте также


происшествия

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика