Национальная энергосистема полностью отключилась на Кубе
Электроэнергетическая система Кубы полностью вышла из строя. Об этом сообщила государственная компания Unión Eléctrica de Cuba.
Специалисты уже принимают меры по восстановлению электричества. В частности, в некоторых регионах начали запуск микросистем электроснабжения.
Ранее электричество отключилось во всех провинциях Ирака. В связи с инцидентом были начаты работы по восстановлению отключенных электростанций и линий электропередачи.
Позже выяснилось, что электроэнергия была отключена по технической причине: неисправность была вызвана внезапным падением необходимого объема газа на электростанции Румейла в провинции Басра на юге Ирака.