Национальная энергосистема полностью отключилась на Кубе

Электроэнергетическая система Кубы полностью вышла из строя. Об этом сообщила государственная компания Unión Eléctrica de Cuba.

Специалисты уже принимают меры по восстановлению электричества. В частности, в некоторых регионах начали запуск микросистем электроснабжения.

Ранее электричество отключилось во всех провинциях Ирака. В связи с инцидентом были начаты работы по восстановлению отключенных электростанций и линий электропередачи.

Позже выяснилось, что электроэнергия была отключена по технической причине: неисправность была вызвана внезапным падением необходимого объема газа на электростанции Румейла в провинции Басра на юге Ирака.