14 мая, 11:14

Город

Краснокнижного удода заметили в "Лосином острове"

Фото: MAX/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Редкий удод был замечен в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

Этот охраняемый вид занесен в Красную книгу Московской области. Он обладает яркой внешностью: контрастным коричнево-оранжевым оперением, длинным и тонким клювом, а также веерообразным хохолком, который то распускается, то складывается.

Эти птицы прилетают в Подмосковье в апреле и выбирают юг и восток Московской области – Шатурский, Луховицкий и Серпуховский районы. Они часто проводят время возле рек, на лугах и опушках лесов. Для гнездования удоды предпочитают дупла старых деревьев, ниши в зданиях или углубления в земле.

"Голос удода – негромкое "уп уп уп" или "хуп хуп хуп" – дал латинское название виду: Upupa epops. Увидеть удода в дикой природе – большая удача", – отметили в пресс-службе нацпарка.

Вместе с тем в "Лосином острове" призвали посетителей наблюдать за птицами со стороны, чтобы не тревожить их.

Ранее стало известно, что Московская область примет участие в проекте по оценке численности редких красноголовых нырков. Этот вид числится среди уязвимых в Международной Красной книге. Его популяция сокращается из-за пересыхания или зарастания водоемов.

животныегород

