14 мая, 11:39

Мадонна, Шакира и BTS выступят в перерыве финала ЧМ по футболу

Фото: legion-media.com/BACKGRID/Dilson Silva

В перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года выступят Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS. Информация об этом появилась в официальном аккаунте турнира в соцсети X.

Организаторы уточнили, что шоу пройдет в поддержку глобального образовательного фонда Международной федерации футбола (FIFA). Инициатива предполагает сбор 100 миллионов долларов, которые направят на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. Само выступление уложится в стандартные 15 минут футбольного перерыва.

Финал чемпионата мира состоится 19 июля 2026 года на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Предстоящий турнир станет 23-м по счету, а его финальная часть впервые пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Количество участников расширено до 48 сборных вместо привычных 32.

Ранее определились все европейские участники чемпионата мира по футболу. 31 марта и 1 апреля еще четыре сборные из Европы прошли отбор. Это команды Швеции, Чехии, Турции, а также Боснии и Герцеговины.

Также за звание чемпионов будут бороться Испания, Германия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Хорватия, Англия, Норвегия, Австрия, Франция, Шотландия и Бельгия.

