Сборная РФ по футболу не попала в список жеребьевки на ЧМ 2026 года

Фото: rfs.ru/Михаил Шапае

Сборная РФ по футболу не вошла в список участников жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира (ЧМ) 2026 года, пишет пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

Европейские сборные оказались распределены на 5 корзин. В первую вошла Англия, Португалия, Германия, Франция, Испания и другие, во вторую – Украина, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Чехия, Словакия и прочие сборные, в третью – Словения, Финляндия, Албания и другие, в четвертую вошли сборные Болгарии, Белоруссии, Эстонии и других, а в пятую – команды Молдавии, Мальты, Андорры, Гибралтара, Лихтенштейна и Сан-Марино.

Финальная жеребьевка пройдет 13 декабря. Первые отборочные туры состоятся в марте 2025 года, в финальную часть ЧМ выйдут лишь 16 команд из Европы. Сам спортивный поединок состоится летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил надежду, что РФ все же сыграет на чемпионате, хоть и оценивает такую вероятность как невысокую. FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров с 2022 года, поэтому национальная сборная не сможет играть в отборочных матчах.

