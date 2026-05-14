Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 12:22

Политика
Главная / Новости /

Шойгу: Украина должна вернуться к нейтральным и безъядерным основам

Шойгу рассказал, к каким основам должна вернуться Украина

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Украине необходимо вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам, которые прописаны в декларации о ее госсуверенитете от 1990 года. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что позиция России по Украине не поменялась. Устойчивый мир может быть установлен только при устранении всех первопричин конфликта, однако Киев постоянно подтверждает неспособность договариваться.

"Базовая причина – лицемерная поддержка ведущих европейских стран – членов ЕС и НАТО, которые намеренно затягивают конфликт и накачивают Украину оружием", – подчеркнул Шойгу, выступая на встрече секретарей Совбезов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

При этом Москва не отказывается от политико-демократического урегулирования ситуации, включая конструктивное посредничество других стран, указал секретарь Совбеза, добавил он. Шойгу также указал, что Россия продолжит добиваться признания возвращения территорий в состав России и обеспечения прав и свобод человека.

Ранее Владимир Путин заявил, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу. Кроме того, российский лидер указал, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта России и Украины, однако это в первую очередь дело двух стран.

Президент США Дональд Трамп также подчеркнул, что украинский конфликт "очень близок" к своему завершению. По его словам, он готов сделать все необходимое для разрешения ситуации на Украине.

Читайте также


политика

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика