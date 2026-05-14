Шойгу: Украина должна вернуться к нейтральным и безъядерным основам

Украине необходимо вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам, которые прописаны в декларации о ее госсуверенитете от 1990 года. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что позиция России по Украине не поменялась. Устойчивый мир может быть установлен только при устранении всех первопричин конфликта, однако Киев постоянно подтверждает неспособность договариваться.

"Базовая причина – лицемерная поддержка ведущих европейских стран – членов ЕС и НАТО, которые намеренно затягивают конфликт и накачивают Украину оружием", – подчеркнул Шойгу, выступая на встрече секретарей Совбезов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

При этом Москва не отказывается от политико-демократического урегулирования ситуации, включая конструктивное посредничество других стран, указал секретарь Совбеза, добавил он. Шойгу также указал, что Россия продолжит добиваться признания возвращения территорий в состав России и обеспечения прав и свобод человека.

Ранее Владимир Путин заявил, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу. Кроме того, российский лидер указал, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта России и Украины, однако это в первую очередь дело двух стран.

Президент США Дональд Трамп также подчеркнул, что украинский конфликт "очень близок" к своему завершению. По его словам, он готов сделать все необходимое для разрешения ситуации на Украине.

