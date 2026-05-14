Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 12:48

Политика

Мантуров заявил, что РФ опережает партнеров по технологиям, используемым в "Сармате"

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Россия опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в межконтинентальной ракете "Сармат", минимум на несколько лет, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, если говорить об объемах и энерговооруженности, конкретно боевом запасе, то эти показатели у "Сармата" в несколько раз превышают западные аналоги, в частности США.

Кроме того, у России лучшая в мире атомная промышленность, заявил в беседе с радио КП профессор дипакадемии МИД России, военный эксперт Александр Артамонов.

Он добавил, что на втором месте находятся французы, затем "нет никого", и только потом следуют американцы. Эксперт отметил, что США не способны построить такие ракетные установки, которые создаются в России.

"От "Буревестника" с атомным реактором на борту – неважно, что это военная ракета, мы можем такие и гражданские сделать – и до новейшего "Сармата", который позволяет движение на сверхвысоких скоростях в режиме маневрирования и связи с землей", – подчеркнул он.

Профессор также указал, что "Сармат" является прообразом будущих космических кораблей, которые будут бороздить межпланетное пространство.

Испытательный пуск ракеты состоялся 12 мая. Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2026 года в Ужурском соединении Красноярского края.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "Сармату" нет равных. Ядерный щит РФ совершенствуется, констатировал он.

Как, в свою очередь, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин дал пуску ракеты очень высокую оценку.

Путин заявил о продолжении создания ракет, способных преодолевать ПРО

Читайте также


политика

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика