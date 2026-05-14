Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 11:05

Общество

Россиян предупредили о сокращении удаленной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В условиях снижения ВВП и высокой ключевой ставки, ограничивающих доступ к внешнему финансированию, российские компании будут усиливать взаимодействие сотрудников и сокращать долю удаленной работы. Об этом рассказала руководитель управления персонала одной из организаций Дарья Самойлова в беседе с "Газетой.ру".

К ноябрю 2024 года 77% отечественных организаций вернули основную часть своего персонала в офисный или гибридный режим работы, а доля сотрудников, работающих полностью удаленно, сократилась до 7%.

На фоне этого эксперты прогнозируют, что к концу 2026-го число россиян, занятых на дистанционной работе, сократится почти вдвое, достигнув 600–800 тысяч человек.

Среди основных причин отказа компаний от удаленной работы Самойлова выделила снижение производительности сотрудников в среднем на 10%, которое обусловлено недостатком взаимодействия и нехваткой самомотивации у некоторых из них.

Помимо этого, дистанционный формат замедляет процессы принятия решений, что особенно важно для компаний в условиях стагнации различных отраслей российской экономики.

Согласно данным Минэкономразвития, в первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Например, в строительстве за этот период экономическая активность снизилась на 10%, в металлургии – на 8,4%, в производстве одежды – на 7,7%, а добыча полезных ископаемых показала минус 6,6%.

Грузооборот транспорта, за исключением трубопроводного, в свою очередь, уменьшился на 2,9%. Более того, себестоимость грузоперевозок в стране выросла на 9% из-за повышения НДС, стоимости дизельного топлива на 11%, а также увеличения тарифа в системе "Платон" на 63% с 1 марта и роста утильсбора на новые тягачи массой 12–20 тонн на 20%.

В этих условиях компании стремятся оптимизировать свои процессы для повышения эффективности.

"Вместе с тем бизнес стремится повысить командную вовлеченность, скорость принятия решений, оперативность и эффективность коммуникации. Поэтому доля полностью удаленной работы в ближайшие 2 года продолжит снижаться, тогда как гибридный формат останется стабильно востребованным", – считает Самойлова.

По ее мнению, организации будут готовы предоставить гибкие условия труда только для творческих, технических специалистов и профессионалов редких профессий, особенно в IT-секторе, так как в этом случае удаленная работа станет важным конкурентным преимуществом.

Ранее стало известно, что 37% опрошенных россиян планируют сменить работу в 2026 году. Почти половина респондентов в качестве причины указали желание перейти на удаленный формат работы.

При этом основной причиной для ухода с прежнего места назвали необходимость в повышении дохода (61%). Еще часть опрошенных беспокоит отсутствие карьерных перспектив на текущем месте.

В России беременным могут разрешить работать удаленно или на свободном графике

Читайте также


общество

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика