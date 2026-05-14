14 мая, 11:34

Культура

Прощание с телеведущим Владимиром Молчановым состоится 15 мая в Москве

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Прощание с телеведущим Владимиром Молчановым и отпевание состоятся в пятницу, 15 мая, в Москве. Об этом сообщил журналист Юрий Рост в своем телеграм-канале.

По его словам, начало запланировано на 12:00, а в качестве места проведения выбрана церковь Космы и Дамиана в Шубине, расположенная в переулке Столешников.

О смерти Молчанова стало известно 13 мая. Телеведущий ушел из жизни в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Зрителю он более известен как автор и ведущий культовой передачи "До и после полуночи", выходившей в эфир в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Помимо этого, Молчанов вел информационные и публицистические передачи, а еще был комментатором и автором документальных фильмов.

Умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов

