Собянин рассказал о развитии кадрового потенциала московского здравоохранения

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала сотрудников здравоохранения. В 2025 году в таком центре обучение прошли 115 тысяч врачей и среднего медперсонала, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"В 2021 году мы открыли Кадровый центр департамента здравоохранения. Там, в частности, оценивают знания и навыки врачей при трудоустройстве, получении статусов "Московский врач", "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат", – напомнил он.

В Кадровом центре врачам помогают определить индивидуальную траекторию развития и выбрать образовательную программу. Полученные знания они могут отработать на симуляторах и тренажерах в условиях, приближенных к реальным.

Мэр Москвы отметил, что благодаря более 1 100 единицам новейшего оборудования можно организовать обучающие курсы почти во всех областях современной медицины.

С момента открытия Кадрового центра в нем разработали свыше 170 тренингов и внедрили 70 программ дополнительного профобразования, включая общую врачебную практику, перинатологию, сердечно-легочную реанимацию, онкологию, паллиативную помощь детям и другие.

По словам Собянина, в отдельном блоке Кадрового центра обсуждают развитие социально-психологических и управленческих навыков. Врачи могут обучиться избегать эмоционального выгорания, управлять стрессом и эффективно общаться с пациентами.

Более того, повышение квалификации и переподготовка столичного медперсонала проходят в ведущих профильных вузах и больницах.

Ранее Собянин отмечал, что город постоянно модернизирует столичную медицину. Число проведенных роботизированных операций в Москве выросло в 4 раза за последние 5 лет. Сейчас в столице проводится до 4,6 тысячи таких операций в год. В 2026 году планируется провести уже 5 тысяч роботизированных хирургических вмешательств.