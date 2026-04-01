Новости

Новости

01 апреля, 08:30

Стали известны европейские обладатели путевок на ЧМ-2026 по футболу

Фото: ТАСС/AP/Antonio Calanni

Определились все европейские участники чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году, передает "Газета.ру".

31 марта и 1 апреля еще 4 сборные из Европы прошли отбор. Это команды Швеции, Чехии, Турции, а также Боснии и Герцеговины.

До этого в финал турнира прошли 12 сборных. За звание чемпионов будут бороться Испания, Германия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Хорватия, Англия, Норвегия, Австрия, Франция, Шотландия и Бельгия.

Ранее стало известно, что сборная России не поедет на чемпионат мира, который состоится в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля 2026 года. Всего в турнире примут участие 48 национальных команд. Они будут разделены на 12 групп по 4 сборных в каждой.

Жеребьевка группового этапа пройдет 5 декабря в Вашингтоне. К 2030 году Международная федерация футбола (FIFA) собирается рассмотреть вопрос об увеличении количества участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных. С такой инициативой выступил президент организации Джанни Инфантино.

Футбольные фанаты призвали бойкотировать чемпионат мира 2026 года

Читайте также


спорт

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

