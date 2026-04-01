Стали известны европейские обладатели путевок на ЧМ-2026 по футболу

Определились все европейские участники чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году, передает "Газета.ру".

31 марта и 1 апреля еще 4 сборные из Европы прошли отбор. Это команды Швеции, Чехии, Турции, а также Боснии и Герцеговины.

До этого в финал турнира прошли 12 сборных. За звание чемпионов будут бороться Испания, Германия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Хорватия, Англия, Норвегия, Австрия, Франция, Шотландия и Бельгия.

Ранее стало известно, что сборная России не поедет на чемпионат мира, который состоится в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля 2026 года. Всего в турнире примут участие 48 национальных команд. Они будут разделены на 12 групп по 4 сборных в каждой.

Жеребьевка группового этапа пройдет 5 декабря в Вашингтоне. К 2030 году Международная федерация футбола (FIFA) собирается рассмотреть вопрос об увеличении количества участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных. С такой инициативой выступил президент организации Джанни Инфантино.