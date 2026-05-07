07 мая, 11:39

В мире

В Китае обнаружили дальневосточного леопарда, неизвестного российским ученым

Фото: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

В Китае обнаружили дальневосточного леопарда, неизвестного российским ученым, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу нацпарка "Земля леопарда".

Скорее всего, животное постоянно живет в Китае. Директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк объяснил, что такие встречи говорят о том, что работы по охране леопардов эффективны – животные возвращаются в места, в которых жили раньше.

Хищника заметили на дороге в провинции Цзилинь. Животное вело себя настороженно и, завидев людей, попыталось уйти. В нацпарке рассказали, что после анализа видеозаписи специалисты сравнили уникальный узор пятен на шкуре с российскими базами фотомониторинга и пришли к выводу: этот леопард ранее в России не отмечался.

В начале 2000-х в мире было всего 35 дальневосточных леопардов. Сегодня в России их насчитывается свыше 120, и хищников все чаще видят в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян.

"Граница для них условна – и именно поэтому так важно, что Россия и Китай сегодня работают вместе", – заключил Бардюк.

Ранее в Центр воспроизводства Московского зоопарка поступили два молодых африканских льва, которые ранее были изъяты у частного лица в Подмосковье. Животных содержали в доме в Раменках.

Документов, удостоверяющих легальность происхождения львов, владелец представить не сумел. Также было установлено, что животные находились в ненадлежащих условиях.

Кроме того, в Московском зоопарке на свет появился детеныш краснокнижного примата потто. У данных животных сложное социальное поведение, в условиях зоопарка мать часто бросает потомство, что произошло и в этот раз.

Детеныша назвали Нейтоном, после рождения за ним начали следить сотрудники отдела "Приматы". Посмотреть на него и его родителей можно в экспозиции "Ночной мир" в павильоне "Дом приматов",

