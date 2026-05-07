Собянин сообщил об уничтожении уже 31 БПЛА на подлете к Москве

На подлете к Москве удалось отразить атаку еще двух вражеских беспилотников. Подробностями Сергей Собянин поделился в своем канале в МАХ.

Как уточнил градоначальник, в работе на месте падения фрагментов аппаратов задействованы специалисты экстренных служб.

Налеты дронов на столичный регион продолжаются с ночи четверга, 7 мая. Первые два были обнаружены и ликвидированы примерно в 03:19. Всего же за этот период под нейтрализацию подпал 31 БПЛА.

На фоне атак столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово объявляли о временной приостановке деятельности. Сейчас ограничения продолжают действовать только в первом аэровокзале.