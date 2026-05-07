Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Новости

07 мая, 11:36

Политика

Захарова назвала истеричной реакцию Украины на инициативу России о перемирии

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Инициатива России о перемирии в День Победы, поддержанная президентом США Дональдом Трампом, вызвала нервную и истеричную реакцию на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что объявление украинским лидером Владимиром Зеленским перемирия с 5 на 6 мая было продиктовано попыткой перебить инициативу Москвы, а также тяжелейшим положением ВСУ на фронте.

"Киевскому режиму крайне нужна передышка для их перегруппировки и подготовки к продолжению боевых действий и террористических актов", – сказала Захарова.

Она добавила, что Зеленский угрозами параду Победы ясно дал понять, что ему плевать на память о борцах с нацистами, в том числе и в своей семье. Среди тех людей, на которых ему все равно, были украинцы, русские, белорусы, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины, казахи, киргизы, молдаване, узбеки, таджики, туркмены и другие представители различных народов бывшего Советского Союза, перечислила Захарова.

"В этом "Бессмертном полку" значится и его дед, дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной Звезды", – подчеркнула представитель МИД РФ.

По решению Владимира Путина в зоне СВО объявлено праздничное перемирие, которое продлится 8 и 9 мая. В Минобороны РФ предупредили, что российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы.

