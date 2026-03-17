Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

С вечера 16 марта силы ПВО ликвидировали уже 31 вражеский БПЛА в столичном регионе. Массированная атака украинских беспилотников на Москву началась 14 марта.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.