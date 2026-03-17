17 марта, 05:46Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА на подлете к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.
С вечера 16 марта силы ПВО ликвидировали уже 31 вражеский БПЛА в столичном регионе. Массированная атака украинских беспилотников на Москву началась 14 марта.
В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.
Аэропорты Внуково, Жуковский и Домодедово отправляют и принимают рейсы по согласованию