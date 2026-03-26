Снег может вернуться в Москву перед Пасхой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Снег и холод могут вернуться в Москву перед праздником Пасхи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом, согласно прогнозу, апрель будет теплым, отметил специалист. Однако возвращение весенних холодов возможно во второй пентаде месяца.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщала, что уже 30 и 31 марта в столице может выпасть порядка четверти месячной нормы осадков.

Это произойдет из-за прихода барической ложбины, объединяющей северную и южную циклоничность. Она сменит солнечный антициклон.

Апрель также начнется с дождей. При этом средняя температура днем в начале месяца будет составлять около 15 градусов.

