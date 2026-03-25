Около четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве в конце марта

В последние дни месяца, 30 и 31 марта, в столице может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что на смену солнечному антициклону придет барическая ложбина, объединяющая северную и южную циклоничность.

Позднякова добавила, что в марте наблюдается дефицит осадков, однако в целом их месячное количество может превысить половину нормы.

По словам синоптика, в понедельник, 30 марта, атмосферное давление опустится ниже нормальных значений почти на 10 единиц. На небе появятся облака, ожидается небольшой дождь.

Во вторник, 31 марта, дождь станет более интенсивным. Таким образом, за двое суток в Москве выпадет до 10 миллиметров осадков, заключила специалист.

Ранее в столичном регионе еще на трое суток продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Как рассказали синоптики, наледь может возникать на дорогах ночью и утром. Таким образом, предостережение будет действовать до 09:00 субботы, 28 марта.

При этом в предстоящие выходные, 28–29 марта, температура воздуха в Москве может подняться до рекордных 18 градусов. Тепло принесет антициклон, для которого характерна погода "миллион на миллион".

