Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников, летевших на Москву

Российские силы ПВО сбили еще два украинских дрона, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник в своем канале.

В ночь на вторник, 17 марта, подразделения ПВО ликвидировали уже 38 вражеских дронов на подлете к столице. Массированная атака вражеских БПЛА на город началась в субботу, 14 марта.

На фоне этого аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково принимают и отправляют авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.