17 марта, 06:03Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников, летевших на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Российские силы ПВО сбили еще два украинских дрона, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник в своем канале.
В ночь на вторник, 17 марта, подразделения ПВО ликвидировали уже 38 вражеских дронов на подлете к столице. Массированная атака вражеских БПЛА на город началась в субботу, 14 марта.
На фоне этого аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково принимают и отправляют авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.