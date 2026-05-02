02 мая, 11:34

"Молодежь Москвы" примет участие в Суворовском параде 17 мая

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

"Молодежь Москвы" примет участие в Суворовском параде 17 мая. По территории храма Святителя Николая в Покровском пройдут около 300 студентов военных учебных заведений, а также активисты патриотических общественных организаций, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Событие приурочено ко дню памяти великого русского полководца – генералиссимуса Александра Суворова.

"Проведение таких мероприятий играет важную роль в сохранении исторической памяти и формировании у молодежи уважительного отношения к подвигам выдающихся деятелей нашей страны. Патриотическое воспитание сегодня особенно значимо", – подчеркнула председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

В параде будут задействованы студенты Российского университета транспорта, Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, Московской академии Следственного комитета РФ имени А. Я. Сухарева, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета и Российского университета спорта "ГЦОЛИФК".

"Генералиссимус Суворов – не только великий воин, но и пример для нашей молодежи: он был глубоко верующим человеком и вел русские полки к победам", – указал председатель отдела по делам молодежи Московской епархии, организатор Суворовского парада, протоиерей Кирилл Сладков.

Увидеть парад смогут около 1 тысячи человек. После мероприятия участники и посетители пообедают на полевой кухне.

Ранее проект "Молодежь Москвы" подготовил серию мероприятий в честь 81-й годовщины Победы. В нее войдут выставки, экскурсии, патриотические концерты, возложение цветов у памятников героям Великой Отечественной войны.

