Песков заявил, что парад Победы 9 мая состоится

Парад Победы на Красной площади 9 мая, разумеется, состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По формату проведения парада мы своевременно вас проинформируем", – добавил представитель Кремля.

Это стало его ответом на вопрос журналистов о том, будет ли проводиться парад с прохождением военной техники.

Ранее Песков подтвердил подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. В частности, в столице идет организация генеральной репетиции парада на Красной площади. Специалисты уже приступили к монтажу трибун и декораций.

Вместе с тем Владимир Путин планирует провести контакты с зарубежными государственными деятелями 9 мая. Желание посетить российскую столицу на День Победы выразили уже несколько политиков. В частности, посещение празднования Дня Победы подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

