Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит о гостях парада Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Кремле своевременно сообщат о гостях парада Победы в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос, действительно ли парад посетят порядка 20 глав государств и правительств.

"Вы знаете, мне ничего не известно о таком порядке, я вам честно скажу. Но, безусловно, мы своевременно сообщим, какие гости разделят с нами радость праздника Победы", – отметил представитель Кремля.

Песков ранее подтвердил подготовку Кремля к празднованию Дня Победы.

В частности, в столице идет организация генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы. Кроме того, специалисты уже приступили к монтажу трибун и декораций к проведению парада Победы.

Владимир Путин планирует провести контакты с зарубежными государственными деятелями 9 мая. Желание посетить российскую столицу на День Победы выразили уже несколько политиков. Посещение празднования Дня Победы уже подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.