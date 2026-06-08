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08 июня, 18:05

Наука

На Тайване обнаружено самое высокое дерево в Восточной Азии

Фото: 123RF.com/wirestock

Ученые обнаружили на Тайване самое высокое дерево в Восточной Азии. Им стала тайваньская пихта высотой более 80 метров, сообщил журнал Frontiers.

Дерево нашли в горном хребте Шэшань. Для подтверждения рекорда исследователи воспользовались методом прямого измерения при помощи рулетки и специализированного альпинистского снаряжения. В результате высота превысила предварительные расчеты цифровых моделей, показывающих 79,5 метра.

По словам экспертов, древние деревья входят в основные элементы экосистемы. Они оказывают влияние на биоразнообразие и накопление углерода. По оценкам ученых, возраст таких деревьев находится в диапазоне от 800 до 1 000 лет. Диаметр ствола зрелых особей этого вида составляет от 2,5 до 3 метров, а их первые ветви начинают расти на высоте около 30 метров.

Для поиска рекордсмена эксперты сформировали национальную карту высот крон. В работе они использовали 3D-визуализацию профилей и веб-платформу краудсорсинга. Всего в рамках исследования на Тайване на карту нанесли 941 дерево.

Ранее ученые зафиксировали начало разрушения тектонической плиты под Тихим океаном. Также они нашли несколько крупных разрывов. В одном месте пласты сместились по вертикали на 5 километров. При этом вдоль 75-километрового разлома одни участки еще сотрясаются от землетрясений, а другие нет.

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