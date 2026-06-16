В "WB Банке" заявили, что санкции Британии не повлияют на обслуживание клиентов

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Санкции Великобритании не повлияют на обслуживание клиентов "WB Банка" и маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Там отметили, что банк работает штатно. Кредитная организация всегда была нацелена на деятельность в России, поэтому введенные санкции не внесут никаких изменений.

В пресс-службе добавили, что все клиенты, как и ранее, смогут переводить средства, оформлять кредиты, пользоваться банковскими картами, получать доход от вкладов.

Великобритания расширила список антироссийских санкций на 43 позиции 16 июня. Рестрикции затронули некоторые кредитные организации, включая "WB Банк". Кроме того, под ограничения подпали страховые компании "Баланс страхование" и "Росгосcтрах". Их счета в Великобритании подлежат заморозке.

