Путин подписал указ о проведении думских выборов 20 сентября

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Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму 9-го созыва на 20 сентября 2026 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президентский указ вступил в силу со дня его опубликования.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова допускала, что ЦИК скорее всего примет решение о трехдневном голосовании. Ожидается, что в день голосования откроется свыше 300 зарубежных избирательных участков, размещенных в более чем 150 государствах.

В настоящее время в РФ зарегистрировано 20 политических партий, однако право участвовать в выборах имеют лишь 18 из них. Без сбора подписей избирателей в избирательном процессе смогут принимать участие 12 партий.



Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

