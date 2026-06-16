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16 июня, 12:52

Политика

Глава Алтая отчитал чиновника за презентацию с трехногим мальчиком

Фото: МАХ/"АНДРЕЙ ТУРЧАК Z"

Глава Республики Алтай Андрей Турчак сделал замечание чиновнику, который на заседании правительства показал презентацию с трехногим мальчиком и флагом США, созданную с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости.

На совещании председатель комитета по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности Алтая Юрий Леонтьев представил доклад, который в том числе касался гибели детей на воде.

"Просьба какая: больше не используйте искусственный интеллект. У вас мальчик, который с папой, у него три ноги. Вы видели, да? Чиновник, который у вас на предпоследнем слайде сидел, у него за спиной флаг Соединенных Штатов Америки. Одного из департаментов", – сказал Турчак.

Он посоветовал Леонтьеву в следующий раз представлять доклад "по-старинке, без слайдов". Последний с этим согласился.

Ранее исполняющий обязанности главы Льговского района Курской области Павел Вертиков выругался на совещании с губернатором региона Александром Хинштейном. У Вертикова включился микрофон, после чего все участники мероприятия услышали, как он сказал: "Пошел вон".

Позднее чиновник заявил, что не говорил эту фразу. С его слов, он обрадовался заработавшему интернету и крикнул системному администратору Владимиру: "Пошел! Вов!"

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