Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 12:08

Спорт

Женская сборная РФ поднялась на две позиции в обновленной версии рейтинга FIFA

Фото: 123RF.com/svetlanacherruty

Женская сборная России поднялась на две позиции в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA). Обновленная таблица размещена на сайте организации.

Теперь команда расположилась на 27-й позиции. Недавно женская сборная РФ одержала победу в двух товарищеских матчах против китайской команды. Встречи завершились со счетом 2:1 и 1:0.

На первом месте в рейтинге FIFA находится сборная Испании. Следом за ней в таблице расположилась американская команда, а замкнула тройку немецкая сборная. Также в топ-10 входят Англия, Япония, Франция, Бразилия, Швеция, Канада и Нидерланды.

В свою очередь, мужская сборная России поднялась на одну строчку и заняла 35-е место в обновленном рейтинге FIFA. Сейчас у российской команды 1529,60 балла. На первом месте расположилась Аргентина, а на втором – Испания. Замыкает тройку лидеров Франция.

В РФС отреагировали на планы ФИФА пригласить сборную России на детский турнир

Читайте также


спорт

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика