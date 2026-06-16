Женская сборная РФ поднялась на две позиции в обновленной версии рейтинга FIFA

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Женская сборная России поднялась на две позиции в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA). Обновленная таблица размещена на сайте организации.

Теперь команда расположилась на 27-й позиции. Недавно женская сборная РФ одержала победу в двух товарищеских матчах против китайской команды. Встречи завершились со счетом 2:1 и 1:0.

На первом месте в рейтинге FIFA находится сборная Испании. Следом за ней в таблице расположилась американская команда, а замкнула тройку немецкая сборная. Также в топ-10 входят Англия, Япония, Франция, Бразилия, Швеция, Канада и Нидерланды.

В свою очередь, мужская сборная России поднялась на одну строчку и заняла 35-е место в обновленном рейтинге FIFA. Сейчас у российской команды 1529,60 балла. На первом месте расположилась Аргентина, а на втором – Испания. Замыкает тройку лидеров Франция.

