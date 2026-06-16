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16 июня, 13:02

Технологии

В Индии ограничили работу Telegram из-за утечки экзаменационных вопросов

Фото: depositphotos/Mactrunk​

Ограничение на работу мессенджера Telegram ввели в Индии на время проведения повторного медицинского вступительного экзамена. Меры введены с целью исключения утечки информации и предположительных ответов на задания, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство образования. 

Экзамен NEET изначально должен был состояться в мае, однако его отменили после того, как задания попали в Telegram. Пересдачу назначили на 21 июня. В министерстве пояснили, что меры против мессенджера приняты из-за организованного использования платформы преступными группировками для обмана абитуриентов.

В ведомстве также выразили сожаление в связи с неудобствами для сотен тысяч пользователей.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что мошенники начали создавать поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ, а также фейковые апелляции, чтобы обманывать российских школьников. Злоумышленники также предлагают "поднять баллы" или оформить пересдачу "по связям", а их письма маскируют под официальные сообщения из приемных комиссий.

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