В Индии ограничили работу Telegram из-за утечки экзаменационных вопросов

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Ограничение на работу мессенджера Telegram ввели в Индии на время проведения повторного медицинского вступительного экзамена. Меры введены с целью исключения утечки информации и предположительных ответов на задания, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство образования.

Экзамен NEET изначально должен был состояться в мае, однако его отменили после того, как задания попали в Telegram. Пересдачу назначили на 21 июня. В министерстве пояснили, что меры против мессенджера приняты из-за организованного использования платформы преступными группировками для обмана абитуриентов.

В ведомстве также выразили сожаление в связи с неудобствами для сотен тысяч пользователей.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что мошенники начали создавать поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ, а также фейковые апелляции, чтобы обманывать российских школьников. Злоумышленники также предлагают "поднять баллы" или оформить пересдачу "по связям", а их письма маскируют под официальные сообщения из приемных комиссий.