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16 июня, 12:09

Транспорт

В центре Москвы временно перекрыли движение по ряду улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы временно перекрыто движение по ряду улиц. Об этом в МАХ сообщил столичный Дептранс.

Ограничения действуют на Тверской улице при движении в центр, на Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту и Моховой улице. Также закрыты Театральный проезд, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд.

Кроме того, движение ограничено на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара и Садовой-Кудринской улицы, а также на Смоленской улице при движении в центр.

Во вторник, 16 июня, ограничения вводились и на юго-востоке Москвы. Меры затронули движение по нескольким съездам, в том числе с внутренней и внешней сторон МКАД на улицу Верхние Поля, с улицы Верхние Поля на Чагинскую и с улицы Марьинский Парк на Верхние Поля.

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 16 июня

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