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16 июня, 10:30

Транспорт

Ограничения на движение транспорта сняты на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ограничения на движение транспорта сняты на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение вновь открыто:

  • на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля;
  • на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля;
  • на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинскую;
  • на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля.

Однако автомобили пока не могут проехать по Кутузовскому проспекту в сторону центра.

Утром во вторник, 16 июня, произошла массовая атака дронов на Москву. По последним данным, на подлете к городу уничтожены 60 беспилотников. Московский НПЗ оказался поврежден одним из БПЛА, в результате чего возник пожар. Возгорание локализовано, пострадавших нет.

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