Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ограничения на движение транспорта сняты на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение вновь открыто:

на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля;

на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля;

на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинскую;

на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля.

Однако автомобили пока не могут проехать по Кутузовскому проспекту в сторону центра.

Утром во вторник, 16 июня, произошла массовая атака дронов на Москву. По последним данным, на подлете к городу уничтожены 60 беспилотников. Московский НПЗ оказался поврежден одним из БПЛА, в результате чего возник пожар. Возгорание локализовано, пострадавших нет.