16 июня, 10:30Транспорт
Ограничения на движение транспорта сняты на юго-востоке Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ограничения на движение транспорта сняты на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Движение вновь открыто:
- на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля;
- на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля;
- на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинскую;
- на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля.
Однако автомобили пока не могут проехать по Кутузовскому проспекту в сторону центра.
Утром во вторник, 16 июня, произошла массовая атака дронов на Москву. По последним данным, на подлете к городу уничтожены 60 беспилотников. Московский НПЗ оказался поврежден одним из БПЛА, в результате чего возник пожар. Возгорание локализовано, пострадавших нет.