Newscom: мужчины массово пытаются восстановить обрезанную крайнюю плоть

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Мужчины массово пытаются восстановить обрезанную крайнюю плоть, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Newscom.

Сторонники "реставрации крайней плоти" обсуждают свой опыт в социальных сетях и на интернет-форумах. Некоторые мужчины говорят о том, что хотят вернуть половому члену естественный внешний вид, другие указывают на то, что обрезание, которое выполняется в младенчестве, нарушает право на телесную автономию.

Отмечается, что интерес к такой практике связан с тем, что уменьшается популярность самой процедуры обрезания – в середине ХХ века этому подвергалась большая часть новорожденных мальчиков во многих западных странах, но сейчас ее проводят намного реже. Одновременно с этим все чаще поднимается вопрос о том, что необходимо получать согласие на медицинские вмешательства, выполняющиеся в младенческом возрасте.

Самый распространенный способ восстановления – длительное механическое растяжение кожи. Для этого используются специальные или самодельные приспособления. При этом участники сообществ добавляют, что процесс может занять годы. Другие мужчины обращаются к косметическим процедурам, но их эффективность остается спорной.

Специалисты, например врачи Кливлендской клиники, предупреждают о том, что сейчас есть только небольшое количество научных доказательств, которые подтверждают полноценное восстановление крайней плоти. Более того, самостоятельное использование растягивающих устройств может привести к образованию рубцов, отекам, повреждению тканей и онемению, а между мошонкой и половым членом может формироваться кожная перемычка.

Любые попытки изменить анатомию половых органов нужно обсуждать с квалифицированными врачами. Эксперты также указывают на то, что те методы, которые распространяются в интернете, не только не гарантируют желаемого результата, но и связаны с риском осложнений.

Ранее глава Минздрава США Роберт Кеннеди обратил внимание на исследование, согласно которому у детей, которым сделали обрезание, в два раза повышается риск развития аутизма. По его словам, это может быть связано с тем, что малышам дают "Тайленол", то есть парацетамол.

