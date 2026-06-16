Врачи в Подмосковье помогли стать матерью женщине с двумя матками

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В Видновском перинатальном центре врачи помогли стать мамой 33-летней беременной женщине с редкой патологией – полным удвоением матки и влагалища. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Пациентка поступила в отделение патологии беременности по плановой госпитализации. Родоразрешение проводилось на сроке 40 недель и 6 дней. Из-за косого положения плода врачи приняли решение о проведении кесарева сечения.

"Операция прошла без осложнений", – рассказала акушер-гинеколог Кира Мерзликина.

На свет появился мальчик весом 3 килограмма 450 граммов и ростом 53 сантиметра. Оценка по шкале Апгар (стандартизированный метод быстрой клинической оценки состояния новорожденного в первые минуты жизни. – Прим. ред.) – 8-9 баллов. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже через несколько дней смогут выписаться.

Ранее уролог-андролог Дмитрий Охоботов рассказал, что беременность от возрастного мужчины сопряжена с рядом трудностей из-за ухудшения качества биоматериала с годами. По его словам, мужчин старше 42 лет могут не брать на некоторые вспомогательные репродуктивные технологии из-за риска генетических поломок, а эффективность одной попытки ЭКО в таких парах не превышает 25–30%.

При этом качество мужского биоматериала ответственно за 80% всех случаев прерывания беременности на сроке до 6 недель, а у женщин в парах с большой разницей в возрасте в три раза чаще встречается отслойка плаценты и в четыре раза выше риск преждевременных родов и невынашивания.