Угроза подтопления двух населенных пунктов возникла в Крымском районе Кубани

Фото: МАХ/"Администрация Крымского района"

Поднявшаяся из-за паводка вода приближается к двум населенным пунктам в Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в местной администрации.

Речь идет о хуторе Урма и Гвардейском Киевском сельском поселении. Их жители будут эвакуированы. Кроме того, вода заливает сельхозземли и подходит к населенным пунктам в районе хутора Западного.

Ранее в Крымском районе Кубани из-за разлива реки и подтопления территорий был введен режим чрезвычайной ситуации. В Доме культуры станицы открыли пункт временного размещения для эвакуированных жителей.

Вода уже затопила 5,3 тысячи гектаров земель сельхозназначения. На площади около 4,7 тысячи гектаров погиб урожай.

