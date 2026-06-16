В Красноярском крае мужчина разозлился на жену и поджег дом с детьми

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В поселке Новая Сокса Красноярского края мужчина разозлился на жену и поджег дом, в котором в это время спали четверо его детей, сообщили в региональном главке СК России.

В ночь на 2 мая супруги находились в гостях и вместе распивали спиртное, однако в какой-то момент мужчина захотел вернуться домой. Женщина отказалась, из-за чего супруг разозлился и ушел один.

Зная, что в доме на Набережной спят четверо детей в возрасте 5, 7 и 10 лет, мужчина из-за внезапной неприязни поджег стену, облитую легковоспламеняющейся жидкостью, и скрылся, когда пламя разгорелось.

В этот момент мимо дома проходил сосед, который смог спасти детей. Во время пожара здание было полностью уничтожено. Злоумышленник находится под стражей, обвинение ему предъявили только сейчас, после того, как удалось выяснить причину возгорания.

Ранее в Марфине 44-летний мужчина расстался с девушкой и просил ее продать совместно купленный автомобиль, который был оформлен на нее. Экс-сожительница отказалась, и тогда злоумышленник пришел к машине ночью и поджег ее.

Кроме того, в Башкирии 68-летний мужчина поругался с женой – она обвинила его в том, что он злоупотребляет алкоголем, а он в ответ облил ее легковоспламеняющейся и поджег. В итоге женщина умерла в больнице, а ее 86-летняя мать погибла из-за отравления продуктами горения.

