Мать и сын Биндоны впервые в истории сыграли на ЧМ по футболу

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Защитник сборной Новой Зеландии Тайлер Биндон и его мать, экс-вратарь сборной этой же страны Дженни Биндон стали первыми в истории сыном и матерью, сыгравшими на чемпионатах мира.

Спортсменка выступала за женскую сборную на первенствах в 2007 и 2011 годах. Всего женщина провела 77 матчей за национальную команду, а также выступала на Олимпиадах в 2008 и 2012 годах.

Ее сын вышел в июне 2026 года на поле в матче против Ирана, который закончился со счетом 2:2. Биндон заменил на 92-й минуте футболиста Марко Стаменича. Тайлер является защитником ФК "Ноттингем Форест".

Новая Зеландия 22 июня будет играть с Египтом, 27 июня ей предстоит матч с Бельгией. Всего в Чемпионате мира по футболу участвуют 48 сборных. Мундиаль проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Первой игрой этого первенства стал матч между Мексикой и ЮАР. Победу одержали мексиканские футболисты со счетом 2:0.

