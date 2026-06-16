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16 июня, 12:48

Политика

Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет говорить серьезно

Фото: kremlin.ru

Украинского президента Владимира Зеленского ждут в Москве, если тот действительно готов к ответственному и серьезному разговору по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, Владимир Путин не получал официального приглашения от Украины на саммит "Группы семи" (G7) для встречи с Зеленским. Официальных каналов связи между Москвой и Киевом в настоящий момент нет, подчеркнул Песков, комментируя сообщения о предложении украинского президента встретиться на полях саммита G7.

В то же время точные даты приезда спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию пока не определены. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что американские переговорщики все еще заняты подготовкой к подписанию мирного соглашения с Ираном.

"Мы знаем, что в конце этой недели (19 июня. – Прим. ред.) это подписание намечено в Швейцарии. После этого, наверное, речь зайдет уже о том, что они смогут прилететь в Москву", – сказал Песков журналистам.

Ранее Зеленский заявлял, что "дал понять" о готовности встретиться с Путиным на саммите G7, который проходит во Франции. Украинский лидер называл это хорошей возможностью встретиться "всем вместе", так как на мероприятии будут Трамп, а также президент Франции Эммануэль Макрон.

Зеленский указывал, что якобы направил приглашение представителям РФ, но конкретного ответа не получил. Также украинский лидер предложил организовать встречу с Путиным на территории США.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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