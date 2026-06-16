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16 июня, 13:04

Транспорт

В центре Москвы открыли движение по ряду улиц после ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре Москвы открыто движение по Моховой улице, Театральному проезду, Новой и Старой площадям, а также в Китайгородском проезде. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Кроме того, движение открыто на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара и Садовой-Кудринской улицы, а также на Смоленской улице при движении в центр.

Во вторник, 16 июня, в центре Москвы вводились временные ограничения движения по ряду улиц. Перекрыты в том числе были Тверская улица в сторону центра, Кремлевская набережная, Большой Каменный мост.

Аналогичные меры в этот же день вводились на юго-востоке Москвы, где перекрывали внутреннюю и внешнюю стороны МКАД в районе улицы Верхние Поля.

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 16 июня

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