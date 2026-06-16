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16 июня, 13:06

Спорт

В Москве пройдет чемпионат по кибатлетике

Фото: пресс-служба ДПиИР

В столице стартовал прием заявок на четвертый открытый чемпионат Москвы по кибатлетике. Он пройдет с 12 по 14 сентября в центре ассистивных технологий "Феникс" на ВДНХ. Заполнить онлайн-форму можно до 20 августа на официальном сайте, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Соревнование организуют среди людей с особенностями здоровья, которые используют кибернетические ассистивные технологии: от экзоскелетов и нейроинтерфейсов до функциональных протезов плеча.

"Чемпионат проводится в столице с 2023 года. За первые три сезона в нем приняли участие больше 300 кибатлетов из разных регионов России и других стран, а посетителями стали порядка 4,5 тысячи человек", – отметила Наталья Сергунина.

Для участников подготовили три трассы: "Ремонт", "Пересеченная местность" и "Тактильная сумка". На первой необходимо будет решить бытовые задачи, например вкрутить лампочку и забить гвоздь, на второй – преодолеть участок с препятствиями или неровной поверхностью, на третьей – определить форму объектов с помощью устройств.

Помимо этого, запланированы лекции и цикл подкастов с учеными, представителями крупных компаний и стартапов. Эксперты обсудят развитие ассистивной сферы и современные решения в ней.

Также в рамках чемпионата вновь начнет работу выставка "Витрина инноваций". Она объединит десятки отечественных производителей, которые расскажут о своих разработках для людей с особенностями здоровья. В их числе – гидравлические модули для протезирования, умные ИИ-кольца для измерения пульса и давления, программно-аппаратные комплексы для реабилитации.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столица активно развивает инклюзивные практики для комфортной жизни людей с особенностями здоровья. Например, в городе открыты 16 специализированных школ и 8 реабилитационно-образовательных центров. Также для граждан создано более 60 бесплатных образовательных программ, обучение по которым проходит под запрос конкретных работодателей.

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