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16 июня, 13:17

Общество

В Челябинске онкологи удалили пациентке восьмикилограммовую опухоль

Фото: vk.com/zdrav174

В Челябинске онкологи удалили 35-летней пациентке восьмикилограммовую опухоль из брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Новообразование у женщины было выявлено случайно: она не жаловалась на какие-либо боли или дискомфорт. Тем не менее ее смущало, что после недавних родов живот не уменьшился. Пациентке сделали УЗИ и компьютерную томографию брюшной полости, по итогам которых была найдена 40-сантиметровая опухоль.

Врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины провели комбинированную операцию – удалили новообразование и правую почку, выполнив резекцию диафрагмы. После медики провели гистологическое исследование и определили, что опухоль была злокачественная. Она произрастала из жировой ткани и была представлена единым узлом с выраженной капсулой.

Заместитель главврача по хирургической помощи Иван Гавришкин объяснил, что почти все опухоли, в том числе злокачественные, на ранних стадиях не болят. По его словам, неприятные ощущения возникают уже после того как новообразование проросло в другие органы и структуры. Именно поэтому опухоли, которые находятся в брюшной полости, выявляют только на распространенных стадиях.

Ранее врачи больницы имени Ерамишанцева спасли 66-летнюю пациентку со стенозом позвоночника. Женщина поступила в медучреждение с сильной болью в спине и левой ноге.

Позвоночный канал в поясничном отделе сузился из-за того, что межпозвонковый диск выпирал, сустав утолщился, а связка разрослась – в результате они начали сдавливать нервы, что и вызывало сильную боль. Специалисты провели пациентке малоинвазивную эндоскопическую операцию. На следующий день ее выписали из больницы.

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