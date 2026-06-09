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09 июня, 10:25

Общество

Врачи в Москве восстановили колени пациента без полной замены суставов

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Врачи больницы имени А. К. Ерамишанцева восстановили колени пациента без полной замены суставов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

50-летний мужчина обратился в медучреждение с болями в ногах. Выяснилось, что внутренняя часть обоих его коленных суставов разрушилась. Накануне операции врачи провели МРТ и рентген, которые показали, что полностью суставы можно не менять.

Заведующий отделением Ваагн Папоян рассказал, что медики решили провести одномыщелковое эндопротезирование, которое является щадящим методом лечения. Всего было проведено две операции – на левое и на правое колено. В результате связки и здоровые ткани удалось сохранить.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию для полного восстановления и возвращения к привычной жизни.

Ранее подмосковные врачи помогли мужчине без пульса на левой руке. При диспансеризации они обнаружили у него атеросклеротическую бляшку в устье подключичной артерии. Пациенту провели сонно-подключичное шунтирование. Он уже выписан из больницы.

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