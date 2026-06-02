Липецкие врачи удалили девушке кисту с зубами

Фото: телеграм-канал "Минздрав Липецкой области"

Липецкие врачи спасли 19-летнюю девушку, удалив у нее кисту с зубами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональный Минздрав.

Пациентка обратилась в отделение гинекологии Липецкой областной клинической больницы. Во время обследования врачи нашли у нее дермоидную кисту яичника. Это доброкачественное новообразование появилось еще во время внутриутробного развития.

Специалисты приняли решение провести малоинвазивное вмешательство. Во время него хирурги нашли внутри кисты несколько зубов. Операция прошла без осложнений, девушку уже выписали.

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