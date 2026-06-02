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02 июня, 10:27

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Липецкие врачи удалили девушке кисту с зубами

Фото: телеграм-канал "Минздрав Липецкой области"

Липецкие врачи спасли 19-летнюю девушку, удалив у нее кисту с зубами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональный Минздрав.

Пациентка обратилась в отделение гинекологии Липецкой областной клинической больницы. Во время обследования врачи нашли у нее дермоидную кисту яичника. Это доброкачественное новообразование появилось еще во время внутриутробного развития.

Специалисты приняли решение провести малоинвазивное вмешательство. Во время него хирурги нашли внутри кисты несколько зубов. Операция прошла без осложнений, девушку уже выписали.

Ранее крымские врачи спасли строителя с гвоздем в голове. Мужчина получил травму, когда по ошибке выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета. Инородное тело попало в гайморову пазуху и остановилось в двух миллиметрах от головного мозга.

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