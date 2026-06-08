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08 июня, 15:08

Общество

Подмосковные врачи спасли мужчину без пульса

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Пушкинской больницы в Подмосковье спасли пациента, у которого во время диспансеризации не обнаружили пульс на левой руке. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Мужчина пришел на прием к терапевту без каких-либо жалоб. По его словам, пройти диспансеризацию его заставила жена. Во время первого этапа обследования, при измерении давления, оказалось, что у пациента отсутствует пульс на левой руке, тогда как на правой показатели были в норме. Позже мужчина вспомнил, что левая рука нередко немела, но он не придавал этому значения.

"По результатам дополнительных обследований обнаружена атеросклеротическая бляшка в устье подключичной артерии. Рядом находится позвоночная артерия, которая питает мозг. И, грубо говоря, рука, чтобы сохраниться, начинает "красть" кровь у мозга", – пояснил сосудистый хирург Борис Козловский.

Таким образом, по его словам, возникает синдром позвоночно-подключичного обкрадывания, который грозит ишемией, вплоть до инсульта задних отделов головного мозга. Чтобы предотвратить последствия, пациенту провели операцию – сонно-подключичное шунтирование. В ходе вмешательства кровоток направили по шунту в обход бляшки.

В Минздраве отметили, что синдром позвоночно‑подключичного обкрадывания может протекать бессимптомно либо проявляться с определенными неврологическими признаками, например головокружениями.

В настоящее время пациент выписан из больницы и переведен на амбулаторное лечение. В ближайшее время он приступит к реабилитации.

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