Столичные нейрохирурги спасли пациентку со стенозом позвоночника

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Врачи больницы имени Ерамишанцева спасли 66-летнюю пациентку со стенозом позвоночника, сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.

Женщина поступила в медучреждение с сильной болью в спине и левой ноге. Магнитно-резонансная томография показала стеноз – сужение позвоночного канала в поясничном отделе.

"Оно образовалось из-за того, что межпозвонковый диск выпирал, сустав утолщился, а связка разрослась – в результате они начали сдавливать нервы, что и вызывало сильную боль", – объяснили в ведомстве.

Специалисты провели пациентке малоинвазивную эндоскопическую операцию: через небольшой разрез они освободили сдавленные нервы. Преимущество такого метода в том, что после него люди быстро восстанавливаются, отметил лечащий врач Денис Ушаков.

Операция прошла успешно. Через три часа пенсионерка смогла встать и пройтись по палате. На следующий день ее выписали в хорошем состоянии.

Ранее хирурги больницы имени Вересаева вылечили пациента с ишемическим инсультом. У него была выявлена полная закупорка правой внутренней сонной артерии. В ходе вмешательства медики восстановили кровоток, тем самым снизив риск повторного инсульта. Пациента уже выписали домой.

